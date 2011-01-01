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Серверное оборудование

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О компании Сервер АйТи

Компания ООО Сервер АйТи - опытный поставщик серверного оборудования, комплектующих для современных узлов связи, коммуникационного оборудования и систем хранения данных, комплектующих для постгарантийного обслуживания и ремонта. Высокий авторитет в сфере IT, достигнутый нашей компанией, во многом основан благодаря команде многопрофильных специалистов. За годы работы мы приобрели уникальный опыт в поставке оборудования под определенные задачи заказчиков разного профиля, начиная от небольших частных предприятий, закрывая вопросы промышленного и производственного сектора, финансовых учреждений и государственных структур.

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Отзывы

Благодарственное письмо для Server IT от ГУ МВД России по Московской области

Благодарственное письмо для Server IT от АО Международный аэропорт Казань

Благодарственное письмо для Server IT от АО АРХБУМ

Производители серверного оборудования

Компания Сервер АйТи стремиться предлагать лучшее, поэтому мы постоянно расширяем список производителей серверного оборудования.

Серверное оборудование

Вряд ли кто - то в современном мире не осознает важности постоянно растущего рынка IT и его значимости для существующих корпораций и компаний, находящихся на стадии развития. Это касается не только традиционных технологических и промышленных центров России, таких как Москва и Санкт-Петербург, но и тех регионов нашей страны, где идет бурное развитие промышленного производства, добывающих нефтяных и газовых отраслей и прочего. Современное высокопроизводительное серверное оборудование необходимо всем участникам рынка IT, по этой причине сложно недооценивать роль надежных поставщиков продуктов и решений.

В первую очередь надежным поставщиком, будет являться компания, которая имеет прямые договора с большинством наиболее известных мировых производителей, и предлагает широчайший ассортимент основных и периферийных устройств, программного обеспечения и опций к ним. Компания Server IT предлагает серверное оборудование с учетом потребностей и пожеланий каждого клиента. Специалисты нашей компании всегда предложат строго оригинальные, сертифицированные продукты лучших производителей рынка IT. Одновременно с этим, великолепные, многолетние и взаимовыгодные отношения с нашими коллегами - поставщиками автоматически позволят предложить низкий уровень цен и своевременную, оперативную доставку.